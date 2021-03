Sci alpino: la Bonaso si impone nel super g indicative della categoria ragazzi femminile

Seconda giornata di gare quest’oggi sulla pista Palu Parchi in Valdidentro per il supergigante maschile della categoria ragazzi e valido come prova indicativa.

Ad imporsi con il crono di 1’13.80 è stato il bormino Pietro Compagnoni. Alle sue spalle con soli tre centesimi di ritardo il livignasco Raffaele Monaco. Terza piazza per il lecchese Thomas Riccardo De Monaco che chiude in 1’14.57. Quarta piazza per un altro atleta dello sci club Lecco: Jacopo Baratta in 1’14.86 e quinto posto per Edoardo Riva, sci club Croce Domini, in 1’14.95