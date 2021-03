Domo, si cerca un 14enne sparito da mercoledì

Esce per andare a casa di una compagna e seguire una lezione in Dad, ma fa perdere le sue tracce. E' successo mercoledì a Domodossola. Thomas Infurna manca da casa da mercoledì e non da sue notizie alla famiglia.

Ha 14 anni e vive in via Mozzanino. Sui social sono centinaia gli appelli condivisi dei famigliari che chiedono a chiunque abbia notizie o lo abbia visto di contattare la famiglia o le forze dell'ordine. I famigliari hanno presentato la denuncia di scomparsa al Commissariato domese. Thomas è uscito mercoledì per seguire una lezione in Dad a casa di un'amica, un paio di messaggi durante la giornata alla mamma, poi io silenzio. Alla lezione in Dad non ha partecipato, così come giovedì non è andato a scuola per le lezioni in presenza all'Istituto Marconi dove frequenta la prima.

Thomas pesa 75 chili, è alto 1,75, corporatura normale. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera e rossa della Jordan, pantaloni della tuta neri con righe bianche, scarpe Nike bianche e un giubbotto leggero nero, aveva anche uno zainetto grigio dell'Adidas. Chiunque abbia sue notizie contatti le forze dell'ordine.