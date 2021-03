Aperte le adesioni al progetto 'LIFE ESC360' sulla biodiversità forestale nella Rete Natura

Eurodesk VCO (il servizio Provinciale dedicato all'informazione dei giovani sulle borse europee per studiare, formarsi all'estero) promuove 1 nuovo bando europeo Life Esc 360 per volontariato europeo in 5 riserve naturali italiane.

Grazie a un accordo di rete tra Eurodesk Vco e coordinamento del progetto, guidato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità verrà sostenuta la partecipazione di giovani del Vco alle 360 borse di volontariato ambientale di 2 mesi offerte da “LIFE ESC360” per il monitoraggio della biodiversità forestale nella Rete Natura 200.

“LIFE ESC360” è un progetto europeo cofinanziato dal programma LIFE e svolto in cooperazione con il Corpo Europeo di Solidarietà. Il progetto darà la possibilità a giovani tra i 18 e i 30 anni, di fare attività mirate alla conservazione della natura, attraverso il monitoraggio di flora, fauna e habitat di interesse comunitario, e la comunicazione in campo ambientale.

I giovani interessati potranno candidarsi a scelta ad 1 dei 5 turni di volontariato, disponibili nel periodo 21 marzo –29 ottobre 2021, selezionando anche la riserva naturale di interesse. Le attività di volontariato saranno infatti svolte all’interno di Riserve gestite dai Reparti Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio (Riserve Casentinesi), oppure a Follonica (Belagaio, Poggio Tre Cancelli e Duna Feniglia), Fogliano (Foresta demaniale del Circeo, Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno), Castel di Sangro (Riserve in Abruzzo e Molise), Martina Franca (Murge orientali).

Sono partner di progetto D.R.E.Am. Italia e CREA Centro di ricerca Difesa e certificazione. Nel 2021 i volontari potranno appunto partecipare aderendo a scelta a uno dei 4 turni 2021, ovvero: 1° TURNO dal 22 marzo al 14 maggio - 2°TURNO dal 17 maggio al 9 luglio – 3° TURNO dal 12 luglio al 3 settembre – 4° TURNO dal 6 settembre al 29 ottobre. Ciascun turno è così organizzato: 5 giorni di formazione in modalità online; 37giorni di attività sul campo presso uno dei Reparti indicati. Durante le attività i volontari saranno seguiti dallo staff di progetto costituito da tutor naturalisti esperti e assistenti. I volontari non avranno oneri di vitto, alloggio e gli spostamenti verso le sedi del progetto saranno rimborsati (per misure Covid è prevista la sistemazione in camere singole con bagno riservato).

A conclusione del progetto la partecipazione verrà certificata attraverso il rilascio di un attestato europeo. Sito del progetto è www.life360esc.eu.

La convenzione tra Eurodesk e “LIFE ESC360” risponde all’obiettivo del progetto Eu4you” di avvicinare i giovani del Vco alle opportunità europee (“Eu4you” è sostenuto da Fondazione Comunitaria del Vco, Comuni Fondo Giovani VCO, Provincia del Vco).

Le borse sono assegnate in ordine di candidatura. Per dettagli sull’opportunità e aiuto alla candidatura scrivere a referente Eurodesk Vco bellomo_francesca@yahoo.it (indicare cellulare).