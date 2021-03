Pizzi scrive ad Anas: “Illuminate lo svincolo Domo Sud”

Il Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, con una lettera inviata ad Anas, chiede che lo svincolo Domo Sud venga illuminato e che la diramazione venga segnalata meglio.

Di seguito il testo della lettera del primo cittadino:

Gentilissimi,

quale Sindaco del maggior Comune dell’Ossola mi capita spesso di raccogliere istanze, suggerimenti, reclami per situazioni che non rientrano nelle competenze di un ente locale e, talvolta, non riguardano in forma esclusiva l’area territoriale di Domodossola.

Se, però, le problematiche hanno un fondamento ritengo d’obbligo, per la passione civile che deve sempre animare il nostro operato di pubblici amministratori, farmene comunque carico e tentare di porvi rimedio.

Tra le varie mi è stato segnalato che la diramazione Domodossola Sud – Domodossola Nord sul tratto ascendente della S.S. 33, laddove le due corsie si diramano una in prosecuzione e una in uscita, è completamente privo di illuminazione.

La biforcazione ha un’isola centrale che effettivamente andrebbe meglio evidenziata, sopperendo ad una carenza che può ingenerare criticità e pericolo per gli automobilisti.

Si tratterebbe di un piccolo intervento di sicuro impatto migliorativo in termini di sicurezza, che testimonierebbe indubbia e meritoria attenzione verso uno snodo normalmente molto trafficato e su cui sarebbe opportuno intervenire in questo periodo di rallentamento dei flussi viabilistici causa emergenza sanitaria.

Ringraziando per la cortese attenzione, invio distinti saluti.

Il Sindaco

Lucio Pizzi