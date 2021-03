Contagi in crescita, Folino ai genitori: "Evitate feste e assembramenti, per il rispetto della scuola"

"Stiamo facendo uno sforzo tremendo per garantire le scuole aperte, del quale io sono fautore, contro spinte contrarie pesanti ed a volte inconcepibili" sottolinea Folino.

"È di notevole evidenza che a scuola gli operatori e i ragazzi - -continua Folino - osservino le regole, strettamente, e che nella gran parte dei casi il contagio venga da fuori, conducendo anche per il singolo caso, alla quarantena della classe!" come accaduto lunedì per una classe delle Kennedy dopo la positività di un'alunna nel corso del fine settimana.