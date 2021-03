Vantaggi degli smartphone dual SIM: la guida completa

Numerose persone quando sono sul punto di acquistare un nuovo telefono, si domandano quali sono i vantaggi degli smartphone dual SIM. In origine, i primi telefoni ad essere dotati di due SIM anziché soltanto una erano i modelli asiatici, oggi però i principali marchi della telefonia hanno scelto di inserire la variante dual SIM nei loro principali modelli. Ma in concreto, quali sono allora i vantaggi derivanti dall'acquisto di uno smartphone dual SIM rispetto invece un dispositivo mobile con una sola SIM? La nostra guida si pone l'obiettivo di rispondere in maniera esaustiva sull'argomento, facendo chiarezza sulle molteplici domande che un utente si pone prima di effettuare l'acquisto, inoltre presenteremo anche la differenza tra le due tipologie di smartphone dual SIM oggi in commercio, vale a dire dual SIM standby e dual SIM active. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare questo approfondimento sugli smartphone dual sim.

Vantaggi smartphone dual SIM: sempre rintracciabili

Le persone che usano lo smartphone per lavoro e ricevono numerose telefonate al giorno trovano nel telefono dual SIM la scelta ideale per migliorare di gran lunga la loro produttività, risultando essere sempre rintracciabili da chiunque. Infatti, gli smartphone che consentono di alloggiare al proprio interno due SIM contemporaneamente, magari anche di due linee differenti appartenenti a operatori di telefonia diversi, permettono agli utenti business di essere sempre raggiungibili, indipendentemente dalla propria posizione. Sempre a questo proposito, è bene sottolineare che possedere due SIM attive sullo stesso smartphone dà modo anche di coprire eventuali problemi di autonomia da parte di uno dei due device, che potrebbero presentarsi qualora la giornata di lavoro sia relativamente lunga o quando si è in un'area in cui la ricezione della linea è difficoltosa (con la conseguente decrescita del livello di autonomia del telefono).

Gli altri vantaggi degli smartphone dual SIM

Oltre a consentire agli utenti di essere sempre rintracciabili, gli smartphone dual SIM offrono anche numerosi altri vantaggi. Ad esempio, quando si è all'estero, l'utente può lasciare la propria SIM principale per la ricezione delle chiamate in arrivo, e affiancarla a una SIM di un gestore che opera in quella nazione, avendo così la possibilità non soltanto di telefonare ai propri contatti, ma anche di inviare messaggi e connettersi a Internet a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli previsti dai costi di roaming in un Paese fuori dall'Unione europea. Un ulteriore vantaggio offerto dal possesso di uno smartphone dual SIM è quello di poter scegliere di volta in volta quale scheda utilizzare per telefonare, ricevere chiamate, navigare su Internet e inviare messaggi, semplicemente sulla base della maggiore convenienza a livello economico (può capitare infatti che un operatore telefonico piuttosto che un altro lanci una migliore offerta per un periodo specifico). Oggigiorno, gli smartphone dual SIM offrono prestazioni sempre più performanti rispetto al passato, con una scheda tecnica in grado di eguagliare quella dei telefoni aventi un unico slot per l'alloggio della scheda telefonica, tanto che non c'è più alcuna differenza - come invece poteva capitare negli anni precedenti - tra un telefono dual SIM e uno mono SIM: i primi dispongono oggi di tutte le funzionalità con cui vengono pubblicizzati gli smartphone di ultima generazione.

Differenza tra dual SIM standby e dual SIM active

Concludiamo parlando della differenza tra smartphone dual SIM standby e dual SIM active. Per quanto riguarda i primi, va detto che funzionano soltanto con una SIM attiva per volta, mentre i telefoni dotati di dual SIM active possono ricevere in contemporanea chiamate da entrambi i numeri delle SIM, oltre naturalmente a impostare una delle due SIM per funzioni diverse, come ad esempio la connessione a Internet.