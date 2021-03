La Cisl chiede più parcheggi per il personale del San Biagio

Pensiamo solo un secondo a chi opera in urgenza e in regime di reperibilità ha estrema necessità di non sprecare neppure un secondo a beneficio del Paziente…

Questo accadrà quando i Dipendenti dell’Ospedale di Domodossola saranno costretti a parcheggiare lontano dal loro posto di lavoro per non trovarsi in condizione di lasciare la propria macchina in zona blu a pagamento per l’intero turno di lavoro.

Una vicenda annosa, mai risolta della Dirigenza dell’Azienda Sanitaria Locale, in quanto non si è fatto quasi nulla per risolvere il problema dei parcheggi riservati ai dipendenti dell’ ASL.

Sembra che davvero nulla siano servite le segnalazioni e le denuncie fatte alle precedenti Amministrazioni della Azienda Sanitaria dalla nostra organizzazione sindacale CISL FP.

A breve, come è noto, per un’allargamento delle zone blu a pagamento nel perimetro circostante l’Ospedale , i lavoratori si troveranno in una condizione paradossale, poiché Medici , Infermieri e OSS del San Biagio , saranno obbligati a pagare il parcheggio anche se saranno chiamati in urgenza.

Un’ incredibile vicenda per i dipendenti che, per decisione aziendale, potranno usufruire gratuitamente solo del piccolo parcheggio riservato , che però, già tutt’oggi è sempre completo.

Pertanto, le colleghe e i colleghi saranno costretti a parcheggiare a centinaia di metri di distanza e a perdere tempo prezioso prima di entrare in corsia.

Questa è la situazione allo stato dell’arte e nessuno sino ad oggi ha ritenuto opportuno porre fine a questa incredibile vicenda. Un’ ennesima mortificazione per gli operatori sanitari che va aggiunta alla mancata erogazione delle sinora solo annunciate indennità Covid 19.

Il tempo dell’attesa e della pazienza è abbondantemente scaduto. È davvero facile dare degli eroi al personale, quando non devi metterci assolutamente nulla .

La CISL FP del Piemonte O. chiederà nei prossimi giorni, con molta forza risposte alla Direzione Generale dell'ASL del VCO nell'intento di riservare spazi adeguati ai dipendenti dell'Ospedale Domese