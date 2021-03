Sabato e domenica vaccinazioni per gli over 80 della Valle Vigezzo

Fine settimana di vaccinazioni in Valle Vigezzo. Sabato e domenica prossima nella sede del Distretto Asl di Santa Maria Maggiore personale sanitario somministrerà le vaccinazioni agli over 80. Un passo avanti rispetto alle richieste dei giorni scorsi dei sindaci della valle che avevano chiesto, attraverso una lettera indirizzata al presidente Cirio, uno screening di massa e vaccinazioni per tutti i maggiorenni per mettere in sicurezza la popolazione dopo i numerosi contagi scoppiati negli ultimi giorni.

Potranno vaccinarsi anche gli over 80 che non sono stati inseriti nel sistema dalla dottoressa dottoressa Claudia Filippinetti, sostituta temporanea del dottor Barbero andato in pensione. Proprio nei giorni scorsi una segnalazioine ci era stata inviata da una donna che denunciava l'intoppo burocratico informatico. "Il Csi regionale non concede i codici ai medici in sostituzione temporanea, ma fortunatamente il Sisp della nostra Asl ha risolto il problema inserendo in altra maniera i nomi delle persone che devono essere vaccinate" spiega il responsabile della Comunicazione dell'Asl Vco Massimo Nobili. Lo stesso problema si era verificato anche a Beura e Omegna per la sostituzione temporanea dei medici andati in pensione, e anche in questo caso i nomi dei pazienti sono stati inseriti dal Sisp.