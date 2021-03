Antiriciclaggio: scendono le segnalazioni inoltrate da prestatori di servizi di gioco

Il primo numero della newsletter della UIF relativa al 2021 fornisce un resoconto sulle principali attività svolte negli ultimi sei mesi del 2020 ed evidenzia come le segnalazioni di operazioni sospette ricevute durante l'anno appena trascorso siano state 113.187 con un incremento del 7,0% rispetto al 2019.

In particolare, il secondo semestre del 2020 ha contribuito in maniera netta all'andamento globale con 60.220 segnalazioni ricevute tra luglio e dicembre, il maggior numero di SOS pervenute in un unico semestre.

L'incremento rispetto agli stessi mesi del 2019 è risultato del 10,3% con le segnalazioni di riciclaggio che sono aumentate dell'11,1% (pari a 59.760 unità) e che hanno compensato le minori segnalazioni riguardanti la voluntary disclo-sure (passate da 445 a 178) e il finanziamento al terrorismo (da 375 a 267).

Per quanto riguarda invece le segnalazioni provenienti da banche e Poste, è stato rilevato un aumento del 7,4% dovuto al significativo contributo dagli IMEL, ovvero gli Istituti di Moneta Elettronica che hanno inviato oltre 3.000 segnalazioni.

Il 57,8% delle SOS inoltrate da segnalanti diversi da banche e Poste è riconducile agli IP e agli IMEL, seguiti dai prestatori di servizi di gioco (16%).

A proposito dei prestatori di servizi di gioco, le segnalazioni totali nel 2020 sono diminuite del 10,8%. Infatti, nel 2019 erano state 6.740 (3.100 nei primi sei mesi e 3.370 nel secondo semestre) mentre nel 2020 sono diminuite a 5.772 (2.287 nel primo semestre e 3.485 negli ultimi sei mesi) nonostante, nel secondo semestre, il numero di segnalazioni abbia superato quelle del 2019 (3.485 invece di 3.370).

Considerando le percentuali, le segnalazioni inviate dai prestatori di servizi di gioco hanno riscontrato una diminuzione dal 6,1% sul totale delle SOS inoltrate nel 2019 (6,1% nei primi sei mesi e 6,2% negli ultimi sei mesi) al 5,1% sul totale nel 2020 (4,3% nel primo semestre e 5,8% nel secondo semestre).

In cifre, gli importi segnalati dai prestatori di servizi di gioco ammontano a 184.4 milioni di euro per quanto riguarda le operazioni eseguite e a 0.2 milioni di euro in riferimento alle operazioni non eseguite.

Il tempo medio di inoltro delle SOS per i prestatori di servizio di gioco è di 46 giorni.

Da qui l'importanza di scegliere siti di casino legali . Oggi in Italia, specifiche norme obbligano gli operatori del gioco a distanza ad adottare procedure e sistemi di controllo volti a ostacolare le pratiche di riciclaggio. Inoltre, per ottenere la licenza, gli operatori devono rispettare criteri ben definiti. Pertanto, a meno che i clienti non si rivolgano a operatori non autorizzati, le piattaforme rappresentano un ambiente controllato.