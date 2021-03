A Craveggia tre giorni di spari contro la processionaria

Tre giorni di lotta alla processionaria del pino a Craveggia. Non è bastata la prima giornata in programma, quella di lunedì. Anche i due giorni successivi sono stati imbracciati i fucili per eliminare i nidi di questo bruco che può provocare anche gravi irritazioni a persone e animali.

Fondamentale è intervenire in questo periodo, prima che faccia caldo ed eliminare i nidi. Uno dei metodi più utilizzato è proprio quello di sparare ai nidi, operazione compiuta lunedì e martedì dalla polizia provinciale e dalla polizia locale di Craveggia.

Ad essere "bonificate" sono state le zone più vicine alle abitazioni o lungo i sentieri più frequentati nei pressi del capoluogo e delle frazioni di Vocogno e Prestinone.