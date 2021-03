La Regione pagherà lo smaltimento degli animali morti a Premosello

Tutto è bene quel che finisce bene. E per Fiorenzo Hor, la ‘salvezza’ arriva dalla Regione Piemonte. Sarà infatti la Regione a farsi carico delle spese di smaltimento delle carcasse delle pecore e delle capre morte durante l'alluvione del 2 e 3 ottobre scorso. Il gregge di Hor era stato spazzato via dalle acque in piena del fiume Toce. Oltre mille gli animali morti.

La Regione ha comunicato al commissario prefettizio, Gaetano Losa, che sta ‘reggendo, il comune di Premosello Chiovenda, che si farà carico dei costi dello smaltimento degli animali morti tramite alcuni fondi per l'agricoltura.

Per alcune settimane Hor aveva vissuto l’incubo di doversi sobbarcare ingenti spese per lo smaltimento degli animali.

Oltre il danno si profilava anche la beffa per Hor. Dopo aver perso quasi tutti i suoi animali il pastore di Bannio Anzino si era visto arrivare un conto di oltre 24 mila euro per lo ‘smaltimento’ delle carcasse dei suoi animali. Il costo della rimozione e dello smaltimento delle carcasse, del noleggio di una pala gommata e di alcuni trattori, del gasolio per i mezzi comunali e anche le spese per i pasti dei volontari della Protezione civile.

Hor aveva ribattuto che nei giorni dell'alluvione il Comune di Premosello gli aveva dato garanzie che si sarebbe fatto carico dei costi di smaltimento. Ma dopo l’inchiesta della magistratura che aveva travolto Premosello, il Comune è stato commissariato. E così era arrivato anche il conto per il pastore.