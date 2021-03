Le previsioni meteo per il fine settimana

Il passaggio di una struttura depressionaria sul nordest italiano innesca correnti umide orientali sulla pianura padana, apportando un aumento della copertura e qualche precipitazione, con fenomeni più estesi sabato mattina e neve debole sopra i 700/900 m sulle Alpi. "Da sabato pomeriggio - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si assiste ad un generale e lento miglioramento del tempo che prosegue anche domenica e lunedì, seppur in un contesto di nuvolosità a tratti anche compatta. Le temperature diurne, dopo il marcato calo tra sabato e domenica, tenderanno a rialzarsi con l'inizio della prossima settimana".

SABATO 6 MARZO 2021

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con attenuazione della copertura nuvolosa a partire dalle pianure orientali nel corso del pomeriggio, fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso in serata.

Precipitazioni: al mattino deboli diffuse sul settore occidentale della regione, più sparse sul settore orientale, con valori localmente moderati in mattinata sulla fascia pedemontana alpina e sulle pianure. Le piogge si attenuano e diventano sparse nel corso del pomeriggio, fino ad estinguersi ovunque in serata. Quota neve sui 700-900 m. Zero termico: in calo fino a 1000-1200 m. Venti: deboli occidentali sulle Alpi, deboli da est altrove, con raffiche moderate o forti al mattino sulle pianure orientali al confine con la Lombardia.

DOMENICA 7 MARZO 2021

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con nubi a tratti compatte ed estese in particolare nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in progressivo e marcato aumento fino a 1600 m in serata. Venti: deboli, generalmente nordoccidentali sulle Alpi e nordorientali altrove.