Un defibrillatore per tutte le frazioni di Calasca Castiglione

Calasca Castiglione è ‘’cardio-protetta’’. Basta girare nelle numerose frazioni del paese anzaschino per vedere che sono spuntate ovunque le postazioni contenenti i defibrillatori automatici. L’intervento è stato possibile grazie al gruppo volontari di Vanzone con San Carlo e al contributo del Comune.

In tutto 12 postazioni, che ‘coprono’ tutte le frazioni del paese: Miggianella, Case Paita, Colombetti, Pecciola, Molini (vicino alla farmacia), Vigino, Boretta, Antrogna, Calasca dentro, Pianezzo, Barzona. A Castiglione un defibrillatore era già stato installato un anno fa grazie all’associazione sportiva. Ù

‘’Volevamo ringraziare le associazioni per quanto hanno fatto per la nostra popolazione, aiutandoci a realizzare questo progetto molto importante’’ dice il sindaco, Silvia Tipaldi. Ricordiamo che all’operazione ha partecipato anche l’associazione donne in costume.

‘’Abbiamo quindi ultimato l’installazione e ora sono aperte le iscrizioni ai corsi per l'abilitazione all'uso del DAE - aggiunge Tipaldi - . Tutti gli apparecchi sono segnalati con un cartello e custoditi all'interno di una teca allarmata. Gli apparecchi sono stati acquistati con i contributi erogati dal Comune, dalle associazioni del paese e dai cittadini in collaborazione con il Corpo Volontari Soccorso Valle Anzasca, che ha provveduto all'installazione e che ne seguirà la manutenzione’’