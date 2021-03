La Fabbrica di Carta ci crede e programma l'edizione 2021

È un forte messaggio di speranza e allo stesso tempo un importante gesto simbolico, quello che viene lanciato dall'Associazione Libriamoci – organizzatrice, in collaborazione con la Provincia del VCO – del Salone del libro degli autori ed editori del Verbano-Cusio-Ossola: la 23esima edizione della rassegna, dopo la cancellazione di quella del 2020, si terrà dal 28 maggio al 6 giugno.

La decisione è stata presa nei giorni scorsi dai rappresentanti delle librerie e degli editori della provincia, in accordo con l'Amministrazione Provinciale. “Il Salone del libro è un’iniziativa unica nel suo genere, – commenta Arturo Lincio, Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola – nata da un’idea della Provincia in accordo con gli editori locali, che ha al suo attivo ben 22 edizioni e che negli anni ha portato alla luce un immenso patrimonio editoriale locale. In questo delicato momento ci sembra di buon auspicio dare un segnale di ottimismo per un ritorno alla normalità: la Fabbrica di Carta 2021, grazie ad un opportuno protocollo sanitario e di sicurezza, aprirà le sue porte al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola”.

“Siamo consapevoli delle innumerevoli difficoltà di questa fase e dunque non consideriamo la nostra scelta come una certezza – precisa Renato Ponta, portavoce dell'Associazione Libriamoci – ma crediamo sia giusto ed importante lanciare un messaggio, per cui abbiamo voluto iniziare a lavorare sulla prossima edizione. Le schede di partecipazione saranno disponibili a breve sul nostro sito www.fabbricadicarta.it”.

L'Associazione Libriamoci ha già ipotizzato una serie di misure e di modifiche organizzative che, anche grazie agli ampi spazi che il Centro Culturale di Villadossola è in grado di offrire, permetterebbe di confermare in tutta sicurezza l'edizione numero 23 de La Fabbrica di Carta. La novità dell'attesissimo Salone del libro del VCO di quest'anno è lo slittamento di un mese in calendario rispetto al consueto posizionamento a cavallo tra fine aprile e inizio maggio.

Il Salone del Libro degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola sarà organizzato anche quest'anno dall'Associazione Libriamoci – Editori e Librai del VCO con il prezioso supporto della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola: uno spazio importante sarà riservato tanto agli editori locali, che proporranno le proprie novità più interessanti, quanto agli editori piemontesi, la cui presenza è da sempre molto apprezzata dai visitatori.

Presto verranno comunicate le informazioni utili per procedere alle iscrizioni da parte di tutti gli autori ed editori interessati: come sempre potranno partecipare al Salone gli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola, gli autori ed editori provenienti da fuori provincia che abbiano pubblicato libri ambientati nel territorio del Verbano Cusio Ossola e, infine, gli editori piemontesi.