Concorso Letterario "Macugnaga e il Monte Rosa - Montagna del Popolo Walser"

Lo Sportello Walser, il Museo Antica Casa Walser e il Comune di Macugnaga organizzano il 5° Concorso Letterario Internazionale "Macugnaga e il Monte Rosa - Montagna del Popolo Walser", 2021.

Il concorso, biennale, è dedicato alla memoria del prof. Luigi Zanzi (1938-2015), eminente studioso dei walser e gode del patrocinio della Fondazione Maria Giussani Bernasconi e della Fondazione Enrico Monti.

Queste le sezioni del concorso:

Sezione A- Poesia in lingua walser (con traduzione in italiano)

Si partecipa con al massimo due poesie, edite o inedite, che si ispirino a Macugnaga o al Monte Rosa.

Sezione B - Poesia in lingua italiana

Si partecipa con al massimo due poesie, edite o inedite, che si ispirino a Macugnaga o al Monte Rosa.

Sezione C – Narrativa

Si partecipa con un racconto, edito o inedito, della lunghezza massima di 7.000 battute (spazi compresi) su storie, vita, ambiente, tradizioni e personaggi di Macugnaga o del Monte Rosa.

Sezione D – Giornalismo

Si partecipa con uno o più articoli di giornali o riviste dedicati a Macugnaga o al Monte Rosa, pubblicati in date successive al 1° gennaio 2017. La giuria si riserva di premiare con una menzione speciale degli articoli particolarmente meritevoli anche non presentati al concorso.

Sezione E - Blog e Rubriche sul Web

Si partecipa con uno o più post e/o racconti dedicati a Macugnaga o al Monte Rosa, pubblicati sul web in date successive al 1° gennaio 2017.

La partecipazione al concorso è gratuita. Gli elaborati devono essere inviati per e-mail (sportello.walser@libero.it), o in copia cartacea, con generalità, indirizzo e n. telefonico del concorrente entro il 1° giugno 2021 a: Sportello Walser c/o Museo Antica Casa Walser Centro Abitato Borca, 263 - 28876 Macugnaga (VB).

I vincitori e i segnalati saranno preavvertiti tramite e-mail o telefono. La data, il luogo e l'orario della proclamazione dei vincitori verrà comunicata in seguito.

Info: sportello.walser@libero.it