Sci nordico: a Tarvisio il cielo e’ tutto per il comitato Fisi Alpi Centrali Gemma Nani e Gabriele Matli campioni italiani allievi

Gemma Nani e Gabriele Matli hanno conquistato l'arena "Gabriella Paruzzi" di Tarvisio vincendo il titolo tricolore individuale della categoria Allievi di sci di fondo. Ed ancora, sempre nella prova maschile arriva il bronzo del valtellinese Federico Pozzi.

La Nani, che difende i colori della Polisportiva Valmalenco, si prende l'oro con il crono di 17'53.0 e con oltre 22 secondi di vantaggio sulla piemontese dello sci club Alpi Marittime Entraque Carlotta Gautero. Terza piazza per la friulana Giorgia Romanin che termine le proprie fatiche in 18'19.2. Quarta posizione per l'alto atesina Marie Schwitzer e quinto posto per la veneta Kristel Frigo. Ma la formazione del Comitato FISI Alpi Centrali piazza altre due atlete nella top ten di questa prova tricolore. La bergamasca dello sci club Gromo, Martina Bonacorsi, termina al sesto posto e Vanessa Comensoli, Polisportiva Le Prese, termina settima.

Passiamo alla prova maschile. A vincere lo scudetto di categoria è stato l'ossolano Gabriele Matli che difende i colori dello sci club Valle Antigorio. Per lui crono di 22'00.4. Alle sue spalle con un gap di 34 secondi troviamo il piemontese dello sci club Alpi Marittime Entraque Michele Carollo. Terza piazza per un bravissimo Federico Pozzi, sci club Alta Valtellina che chiude in 22'39.0 con soli sei centesimi di vantaggio su Giovanni Niccolò Bianchi che difende i colori della Polisportiva Le Prese. Ma le gioie odierne in casa del Comitato FISI Alpi Centrali non terminano. Infatti da annotare anche il quinto posto del bergamasco dello sci club 13 Clusone Davide Negroni.