Sci alpino: bis di Ferraris nei regionali ragazzi di slalom al femminile oro per la Oprandi

Tempo di pali stretti per la categoria Ragazzi impegnati quest'oggi sulla pista Cevedale di Santa Caterina con la prova per l'assegnazione del titolo regionale di specialità per la loro categoria.

In campo femminile si è imposta Giorgia Oprandi del Val Palot Ski con il crono di 1'39.97. Alle sue spalle Beatrice Bertolio del Revolution Ski Team con il tempo di 1'41.07. Completa il podio di questa prova fra i rapid gates la bormina Giulia Bonaso con il crono di 1'41.70. Quarta piazza per Lisa Regazzetti dello sci club Selvino e quinto posto per Nicole Giaquinto dell'Orobie Ski Team.

Bissa il successo di ieri l'ossolano Fabio Ferraris dell'Ossola Ski Team che vince anche la gara fra le porte strette. Al secondo posto sale il bergamasco dello sci club UBI Banca Goggi Enrico Musitelli e terza piazza per Pietro Compagnoni dello sci club Bormio. Completano la top five di questa prova: Giovanni Triboldi, Centro Agonistico Brixia Sci, e Cristian Rondi, sci club Radici Group, rispettivamente al quarto e quinto posto.