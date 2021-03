Cambiare auto nel 2021, ecco perché conviene

In periodo di pandemia, in cui i continui lockdown a singhiozzo limitano le uscite e la circolazione stradale, l'auto può essere considerata addirittura un lusso.

Bisogna tuttavia tenere presente due aspetti. Innanzitutto molte persone utilizzano l'auto per recarsi al lavoro, o comunque per motivi urgenti o di necessità.

In secondo luogo è opportuno considerare tutti i vantaggi economici che deriverebbero dall'acquisto di una nuova vettura in questo momento.

Per ridare ossigeno al settore automotive, sono stati introdotti incentivi nazionali e bonus regionali che offrono sconti importanti sull'acquisto di un nuovo mezzo.

In particolare sono disponibili incentivi per vetture ecologiche, a consumo ridotto e rottamazione, prorogati fino al 30 giugno (per quelle che assicurano emissioni tra 61 g/km e 135g/km) e al 31 dicembre (per quelle che assicurano emissioni inferiori ai 60 g/km).

I bonus regionali chiaramente variano in base alle diverse aree geografiche, ed in alcuni casi è possibile arrivare ad un risparmio addirittura di 18.000 euro.

Sotto l'ondata della pandemia è inoltre doveroso considerare anche la riduzione dei prezzi assicurativi. In seguito alla minore circolazione stradale ed al ridotto chilometraggio, sono calati gli incidenti. Le assicurazioni hanno quindi potuto offrire ai loro clienti prezzi più calmierati.

Secondo recenti statistiche, a gennaio 2021 si è registrato un calo delle tariffe assicurative dell'11,84% rispetto ad un anno fa. La media nazionale oggi si attesta sui 366,8 euro, una delle più basse registrate negli ultimi anni.

La scelta dell'assicurazione va naturalmente fatta con grande oculatezza, per sfruttare tutti i benefici derivanti dal calo della RC auto.

I guidatori moderni sono sempre più esigenti, poiché richiedono servizi tarati sulle loro specifiche esigenze. Inoltre vogliono avere la libertà di gestire liberamente la loro polizza in totale autonomia. Naturalmente si aspettano prezzi competitivi, senza rinunciare alla qualità dell'offerta.

Tutti questi vantaggi vengono offerti da Prima Assicurazioni, una delle realtà più consolidate e conosciute del mercato italiano.

L'agenzia omnicanale fornisce polizze con una copertura a 360°, capaci di plasmarsi secondo le necessità di ogni automobilista, a costi accessibili e competitivi.

In un'apposita area del sito di Prima.it, i clienti possono consultare tutte le garanzie accessorie, che innalzano il livello di copertura e prevengono danni che richiederebbero spese molto elevate.

Infortuni conducente, tutela legale, rinuncia alla rivalsa, furto e incendio, atti vandalici, Kasko collisione e polizza cristalli sono solo alcune delle garanzie accessorie a disposizione dei clienti.

Tra i fiori all'occhiello di Prima Assicurazioni c'è l'assistenza stradale, che invia prontamente soccorso in caso di guasto, incidente, incendio, furto o rapina.

L'assicurato viene così tutelato da qualsiasi imprevisto durante il tragitto, potendo contare su un team di assistenza proattivo ed efficiente in ogni momento.

Infine l'intera polizza può essere gestita da un'app intuitiva e facile da usare, scaricabile direttamente dal portale sullo smartphone.