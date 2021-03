Videoludica: tendenze, novità e piattaforme per gli amanti di questo settore

Tra i giochi digitali che hanno ottenuto maggior riscontro durante l’ultimo biennio, bisogna sicuramente segnalare nella sfera dei casinò digitali alcune attrattive che rientrano nel circuito dei giochi di abilità come il baccarat e il blackjack. Il blackjack in Italia e nel resto d’Europa per lungo tempo è stato accantonato a favore delle varianti del poker e in particolare del Texas Hold’Em. In effetti come si può vedere provando la versione di blackjack online gratis si tratta di un gioco con regole proprie e una strategia fatta e finita completamente diversa, fermo restando che si gioca con le stesse carte e che il valore nominale delle carte può avere qualcosa in comune, almeno a grandi linee. Durante gli ultimi anni con il consolidarsi delle realtà che operano all’interno del circuito dei casinò online legali, il gioco del blackjack ha ottenuto buoni riscontri, per via della differenziazione delle attrattive da gioco online.

Il gioco d’azzardo: un argomento controverso

Bisogna però rammentare come il gioco online d’azzardo sia ad oggi considerato un argomento piuttosto controverso visto che può causare, alle volte, disturbi che conducono a dei pericoli e delle problematiche evidenti. È importante ribadire come a un livello potenziale, il giocatore potrebbe sviluppare una vera e propria dipendenza patologica. È utile quindi specificare che è preferibile giocare nei limiti delle possibilità economiche di cui si dispone, facendolo con moderazione e in modo adulto e responsabile.

Perché è utile praticare i giochi di abilità oggi

Praticare un gioco di abilità come il poker, gli scacchi o il blackjack può essere utile per allenare la mente e per migliorare la propria concentrazione. Di recente sono stati condotti studi in sede accademica proprio in riferimento a questa categoria di gioco, dove oggi assume un ruolo centrale anche l’offerta relativa ai videogames di ultima generazione. Una evoluzione che ci ha portato verso una nuova forma di divertimento e di svago, gli eSports, ovvero gli sport elettronici che sono una via di mezzo tra lo sport agonistico e la competizione e un videogame di ultima frontiera. Attraverso i canali tematici come le piattaforme di live streaming di Twitch.tv per citare quella più conosciuta, gli utenti caricano i propri contenuti e discutono in forma comunitaria di quelli che sono i loro principali interessi.

La comunità dei giochi e dei videogames attuali

Gli appassionati di giochi e videoludica durante questi ultimi anni sono aumentati anche per via del fatto che ci sono diverse categorie a cui possono fare riferimento per i loro contenuti multimediali. Basti pensare a tutte le categorie che fanno riferimenti a videogames di ultima generazione, con un numero davvero incredibile di uscite, di nuovi potenziali best seller e di titoli di culto, senza contare il ripescaggio in termini di giochi vintage. Il fenomeno del retrogaming in effetti sta ottenendo sempre più successo e non contempla più esclusivamente i collezionisti, nostalgici e old fashion, che fanno da sempre parte di questa categoria. Oggi il retrogaming è diventato un fenomeno di grande popolarità, per via di tutti quei titoli che vengono nuovamente rilanciati, portati in auge o leggermente modificati.

Nuove tendenze e ultime uscite sul fronte dei videogames

Da Konami a Nintendo, passando per Sega Master System, sono sempre di più i titoli che fanno ritorno nelle classifiche di gradimento degli appassionati di gioco online. La rete in effetti ha messo in contatto persone di luoghi diversi, che naturalmente hanno fatto gruppo e oggi sono sempre più numerosi, attivi e pronti a commentare le ultime novità in termini di retrogaming. C’è da sottolineare inoltre una tendenza che riguarda la pubblicazione di nuovi titoli, i quali richiamano in termini di grafica, di tracce sonore e di gameplay i vecchi giochi del passato, ma che hanno titoli, funzioni nuove del tutto differenti. Lo stesso tipo di tendenza che durante gli anni passati ha avuto un ruolo anche in altri settori come gli audiovisivi, cinema, serie tv o musica.

In pratica stiamo assistendo a una forma di ripescaggio di vecchi cliché, dove però ci sono elementi e funzioni del tutto nuove che possono convivere in maniera abbastanza coerente tra loro. Tuttavia fa un po’ strano ricordare le sensazioni dei vecchi cabinati e delle sale giochi che oggi rivivono grazie a console, app di gioco per smartphone e tablet.