Quali sono i brand di moda che hanno conquistato la generazione Z

La generazione Z ha un atteggiamento diverso nei confronti dei brand rispetto alle precedenti generazioni. I nati dopo il 2000, infatti, tendono a seguire pochi brand ma in modo molto assiduo. I marchi devono porsi come punti di riferimento dei ragazzi, essere coerenti, al passo con le tendenze del momento e autentici. Ci sono alcune case di moda che negli ultimi anni si sono fatte particolarmente apprezzare dai più giovani: cerchiamo di capire quali sono i brand di moda che hanno conquistato la cosiddetta Gen Z.

I brand di successo tra i giovanissimi



Tra i brand più amati e che hanno avuto successo tra i giovanissimi troviamo sicuramente Balenciaga, una casa di moda francese con sede a Parigi. Uno dei marchi di lusso più noti e amati dai giovani nati nel nuovo millennio, che si adatta benissimo al look moderno e allo stile giovane delle influencer. Off-White invece è un marchio di moda con un gusto particolare, un approccio allo stile fresco e sbarazzino. Questo marchio giovane risulta sofisticato con uno spirito minimal ed è oggi il brand di streetwear più di successo tra gli appartenenti alla generazione Z. Anche il marchio Dsquared2 non se la cava male tra i giovani: la casa di moda fondata dai gemelli Caten ha lanciato uno streetwear di lusso che piace a tutti, soprattutto ai giovanissimi che sono tra l’altro i protagonisti dei video delle nuove collezioni. Una campagna che sta riscuotendo un discreto successo con i modelli che fanno festa in una roulotte richiamando così il giorno in cui si potrà di nuovo viaggiare.

I marchi emergenti alla conquista della Gen Z



Ci sono anche alcuni marchi emergenti che stanno conquistando la generazione Z e che sono una vera rivelazione da tenere d’occhio. Il brand numero uno tra tutti si chiama Apparis, con base a New York ma dall’attitudine francese, propone al pubblico dei più giovani pellicce sintetiche e capi in ecopelle. Marchio creato da Amelie Brick e Lauren Nouchi, solo quest’anno hanno avuto un aumento di clic sui portali web sopra al mille per cento. Peter Do invece è una casa di moda emergente della grande mela creata dall’omonimo stilista vietnamita, con articoli iconici tra i migliori al mondo e molto amato dalle generazioni più giovani. Il suo brand è stato lanciato e ha avuto successo proprio grazie a uno dei social più seguiti, Instagram, dove è tra i più cliccati e seguiti. C’è poi una casa di moda che crea bikini, si chiama Matteau e la loro filosofia è essere semplici e ponderati, dando vita a prodotti umili, con materiali di alta qualità per poter durare tutta la vita. Questo brand nasce in Australia dalle sorelle Ilona Hamer e Peta Heinsen, la sua estetica è inconfondibile e lo stile classico e definitivo.