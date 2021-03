Altair Green Energy avrà in concessione l'illuminazione a Villadossola

Sarà Altair Green Energy, società del gruppo Altair, ad avere in affidamento il servizio della nuova illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Villadossola. La società, che si aggiudicata la gestione dell’illuminazione, ha sede legale a Bologna, in via dell’Arcoveggio, e la sede operativa nell’area industriale di Villadossola. Ad Altair fa capo anche la nuova società Domobianca 365 che ha da poco rilevato e rimesso a nuovo la stazione sciistica sulle alture di Domodossola ma anche quella che gestisce numerosi forni inceneritori distribuiti in tutta Italia.

Sul sito, la società racconta di aver "realizzato il primo impianto fotovoltaico da 100 Kw proprio a Villadossola e poi a Piacenza, a Rimini e a Serravalle Scrivia. Grazie ad uno scambiatore di calore gli stabilimenti di Brescia, Rimini, Modena, Trecate, Domodossola, Cervignano del Friuli, Piacenza e Olbia assorbono l'energia del crematorio e la trasformano in riscaldamento e riscaldamento dell'acqua con un ulteriore risparmio di 5 tonnellate annue in ogni complesso per un totale superiore a 590 tonnellate. E continuiamo a guardare avanti ... A Civitavecchia partirà un nuovo impianto fotovoltaico da 10Kw che va ad aggiungersi al risparmio del Gruppo Altair’’.