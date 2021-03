In alta Formazza il termometro è sceso a -21 gradi

Le correnti nordorientali in Piemonte hanno portato solo spruzzate di neve ma soprattutto hanno portato il freddo. Secondo Arpa Piemonte le temperature sono scese sotto lo zero in questi giorni: -14, a Sestriere, -16 sopra Macugnaga, - 19 a Ceresole Reale (Torino), -21.4 ai 2.453 metri in alta valle Formazza.

Il mese di febbraio invece ha registrato scarse precipitazioni dopo il deficit del 40% : la pioggia media è stata di 22,7 mm, contro 33.6. Febbraio ha però fatto registrare anche un'anomalia di 2.6 gradi in più, con una media delle temperature pari a 4.1 gradi

Anche Meteo Live VCO ha registrato temperature sotto lo zero nel fondovalle: -15.8°C all’Alpe Devero, - 18 ° C al Monte Moro, al rifugio Zamboni -13.5°C, ghiacciaio Belvedere Miravalle -9.9°C, Varzo -7.7°C, Formazza -5.8°C, Mottarone CAI -5.5°C, Druogno -4.1°C, Domodossola -2.7°C, Verbania Trobaso -1.1°C, Gravellona Toce -0.6°C, Verbania Pallanza 0.5°C, Omegna 0.2°C.