Cinquemila novecento euro. È questa la cifra stanziata dalla giunta di Mergozzo per la rassegna culturale “La Pietra racconta”, progetto che vede impegnato anche il Comune di Baveno, in qualità di capofila (e che a sua volta stanzierà per la rassegna 8.930 euro). E’ inoltre previsto uno stanziamento di 2.037,50 euro da parte de Gruppo Archeologico Mergozzese (Gam). Per la realizzazione del progetto è stata anche avanzata la richiesta di un contributo alla Fondazione Comunitaria del Vco.