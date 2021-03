Si avvicinano gli Europei di calcio

In un momento storico nel quale il tempo sembra essersi fermato, prosegue la strada di avvicinamento all’Europeo. Rimandato di un anno, si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio 2021, mantenendo il nome Euro2020.

Sarà un Europeo con la partecipazione di 24 nazionali, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. L’Italia è nel Girone A con Svizzera, Turchia e Galles.

Nei mesi passati si era parlato della possibilità di far disputare gli Europei 2020 in una sola nazione, ipotesi poi accantonata confermando le dodici città designate nel progetto iniziale, ovvero Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Roma, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao e Budapest. Dunque, il campionato itinerante si farà e tale provvedimento non andrà a snaturare il calendario di Euro 2020 che si svilupperà nell'arco di un mese, anche se nulla è ancora detto, visto che alcune città potrebbero rinunciare per via delle condizioni igienico-sanitarie e l’eventuale assenza di pubblico.

Infatti ancora non è chiara la situazione riguardante il pubblico. Con le varianti Covid che mutano e si stanno espandendo, diventa complicato gestire la situazione, anche perché la competizione si disputa tra vari paesi, e ciascuno di essi utilizza diverse politiche interne di protezione e prevenzione. Solo con il passare del tempo, e quindi anche con l’avvicinarsi al torneo si potrà scoprire se le partite si potranno vedere dal vivo negli stadi.

I siti di scommesse (come Planetwin 365) sono già pronti con le loro quote avviando, già mesi prima, le scommesse sulla squadra vincitrice del torneo. Le favorite risultano essere Belgio, Francia, Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Olanda.

Originariamente previsto per l'estate del 2021, l'Europeo under 21 si giocherà sempre in tale anno, ma sarà diviso in due fasi, a causa del rinvio dell'Europeo dei 'grandi' posticipato di un anno causa coronavirus: la prima fase a gironi 24-31 Marzo, mentre la fase ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale) dal 31 maggio al 6 giugno. Le sedici squadre qualificate all'Europeo sono divise in quattro gruppi da 4 squadre: passano ai quarti del torneo Under 21 la prima e la seconda di ogni girone. A differenza del torneo tra nazoniali maggiori, questo torneo viene disputato tra 4 città ungheresi e 3 città slovene.

Questa volta le favorite sono Spagna, Italia, Germania, Olanda e Francia, ma potrebbero esserci delle sorprese inaspettate, tante nazioni outsider che però potrebbero avere la meglio sulle favorite.

Sarà un’estate ricchissima di sport, anche perché dopo gli Europei di calcio ci saranno le Olimpiadi di Tokyo 2020.