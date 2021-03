Gian Mario Bianchi lascia il Consiglio Comunale di Vogogna

Lascia il Consiglio Comunale di Vogogna il consigliere di maggioranza Gian Mario Bianchi, al momento il consigliere dimissionario non entra nel dettaglio sulle cause che lo hanno spinto alla sua decisione, riservandosi di comunicarle in seguito.

Qui la lettera di dimissioni inviata al Sindaco:

Egregio Signor Sindaco,

con la presente sono a rassegnarle formalmente le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.

L'entusiasmo che mi ha portato ad accettare il delicato compito conferitomi, non voglio si perda

nell'insoddisfazione,nell'impossibilità di fare e di agire davvero per il bene della comunità di Vogogna.

Ho sempre lavorato per sostenere al massimo l'attuale compagine amministrativa; ho messo a disposizione la mia caparbietà, la mia ostinazione nel raggiungere gli obiettivi condivisi, il mio tempo e la voglia di fare squadra.

Secondo coscienza, compio questa scelta di interrompere questa mia esperienza amministrativa al suo fianco, non sarebbe giusto continuare ad occupare una posizione di visibilità senza la giusta serenità che oggi non ho più, per un insieme di cause.

Ciò che ho fatto e ciò che ancora avrei potuto realizzare, di più e meglio, lo rimetto al giudizio altrui.

Approfitto di questo momento per ringraziare i colleghi Assessori/Consiglieri verso i quali, nonostante le diversità di vedute su alcune problematiche, ho sempre manifestato stima e rispetto.

Infine, mi sento in dovere di ringraziare i Cittadini, i primi ad aver creduto nelle mie potenzialità e verso i quali resterò sempre in debito.

Cordiali saluti.

Gian Mario Bianchi