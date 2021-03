Gallo (Pd) sulle vaccinazioni per i pazienti fragili: "Cosa sta facendo il Piemonte?"

Il Partito Democratico ha chiesto di fare il punto sulla campagna vaccinale in Piemonte e domani in IV Commissione si terrà un’informativa sull’evoluzione del sistema epidemiologico regionale e della campagna vaccinale alla quale prenderà parte il Commissario Rinaudo.

“In questa occasione chiederò informazioni in merito alla vaccinazione delle fasce più fragili della popolazione nella nostra Regione", spiega il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Il 15 marzo, infatti, la nostra Regione ha dato il via alla registrazione di quei pazienti che per gravi patologie avrebbero dovuto essere vaccinati con priorità assoluta, tra i quali venivano indicati malati oncologici, portatori di gravissime patologie epatiche, cardiologiche, autoimmuni, neurologiche. Ma ad oggi ci risulta che soltanto alcune Regioni (Lazio, Toscana, Veneto, Sardegna, Sicilia e Calabria) si siano attivate per somministrare i vaccini a queste persone e che Valle d’Aosta e Molise si stiano attivando. E il Piemonte che cosa sta facendo?”.

“Ribadisco, inoltre, che secondo le indicazioni della Federazione oncologi, cardiologi e ematologi (Foce) Lazio, Veneto e Calabria stanno completando la vaccinazione dei malati fragili e hanno già messo in sicurezza 11.000 malati di cancro, mentre il Piemonte non è nemmeno partito. E’ arrivato il momento di accelerare con la campagna vaccinale e di farlo con le giuste priorità e le giuste attenzioni per le fasce più vulnerabili”, conclude Gallo.