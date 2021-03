Nelle parole della Divina Commedia lo stato d'animo degli studenti del Marconi-Galletti-Einaudi

“Smarrimento, speranza, ricordo, conoscenza, futuro…”, sono queste alcune delle parole prese dalla Divina Commedia usate da alcuni studenti dell'IIS Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola per raccontare in un breve video il loro stato d'animo durante la pandemia.

“Guidati dai loro docenti hanno trovato la chiave per aprire il loro cuore e descrivere il loro stato d'animo in un periodo difficile come l’attuale che ha visto dei cambiamenti importanti nel loro percorso di crescita, a riprova della perenne validità di quanto scritto anche a distanza di 700 anni -sottolinea il il dirigente scolastico Carmelo Arcoraci-. Grazie a tutti per le emozioni suscitate”.



Il video è visibile sul sito e sul profilo Facebook dell’Istituto

www.marconigalletti.it e/o https://fb.watch/4rYEQlgfbl/