Piedimulera, ripristinato il sentiero della Coloria

In questi giorni un gruppetto di volontari ha riattivato lo storico sentiero detto della “Coloria” che da dietro alla chiesa parrocchiale di Piedimulera sale fino a Cimamulera passando per la località Cà d’Arnald.

Antonio Bovo, Ugo Giovannone e Nicholas Cappelli hanno dovuto lavorare sodo per togliere tutti gli alberi che ostruivano lo storico sentiero e rimettere in sesto i muretti crollati.



Passando dalla “Coloria” il tratto Piedimulera – Cimamulera è leggermente più corto rispetto alla classica mulattiera della Strà Granda.



La località Cà d’Arnald oggi è muta e silenziosa, il suo ultimo abitante è stato Bruno Capelli che lì ha vissuto i suoi ultimi anni di vita in compagnia di due gatti, due cagnolini e qualche gallina, ma sempre disponibile ad accogliere gli amici che passavano a trovarlo per sentirsi raccontare la sua avventurosa vita.