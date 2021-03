Le penne nere vigezzine donano uova di Pasqua ai sanitari del San Biagio e alle associazioni della valle

Pio Cantadore, capogruppo degli Alpini di Re e Guido Portinaro, Segretario dell’Unione Gruppi Alpini valle Vigezzo, questa mattina hanno consegnato simbolicamente delle uova pasquali, come ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, al reparto Covid dell'ospedale San Biagio.

“Gli alpini hanno ricevuto in dono le uova -commentano Cantadore e Portinaro - e hanno pensato a loro volta di omaggiare gli operatori sanitari, come piccolo segno di ringraziamento e di speranza, auspicando che in queste uova di Pasqua ci sia la sorpresa che il Covid se ne vada”.

Gli alpini hanno poi proseguito la distribuzione delle uova alle associazioni della Valle Vigezzo, incontrando a Santa Maria Maggiore i volontari dei Vigili dle fuoco, degli Aib, del Soccorso alpino, dell'Ambulanza di Valle, della Società operaia mutuo soccorso e “Vi portiamo noi”.