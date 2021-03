Bonus Montagna Piemonte: al via da oggi gli indennizzi per maestri di sci, agenzie di viaggio e tour operator

Al via le procedure per l’erogazione del “Bonus Montagna”, il piano che la Regione Piemonte ha messo in campo per sostenere il settore della neve e degli sport invernali colpito dalla pandemia. Il gruppo Lega Salvini Piemonte, con il suo presidente Alberto Preioni, ne prende atto con soddisfazione.

“A partire dalle 9 di oggi, lunedì 29 marzo – ricorda il presidente Preioni -, e fino alle 12 di venerdì 30 aprile potranno presentare domanda per ricevere l’indennizzo una tantum previsto dal “Bonus Montagna” i maestri di sci e di snowboard iscritti all’Albo del Collegio regionale maestri di Sci e le agenzie di viaggio, i tour operator, i servizi di prenotazione e le attività connesse. Per i primi è previsto un contributo massimo fino a 2mila euro, per i secondi di 1.500 euro: la domanda deve essere presentata sul portale http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/utilizzando per l’accesso le proprie credenziali Spid o quelle di un soggetto delegato. Si tratta di un primo, fondamentale passo verso il completamento del piano da 20,5 milioni che la Regione Piemonte, con la nostra giunta a trazione leghista, ha voluto varare per assistere il comparto della neve, e che verrà completato non appena il governo avrà messo a punto il suo Decreto Ristori. Siamo certi che con un leghista alla guida del ministero del Turismo, com’è il nostro Massimo Garavaglia, assisteremo a quel cambio di passo che garantirà aiuti concreti e proporzionati a un settore strategico come è quello degli sport invernali nella nostra Regione”.