Fondo, Gabriele Matli conquista un altro titolo tricolore

Si è chiusa con il botto la stagione da incorniciare per Gabriele Matli. Il portacolori dello Sci Club Valle Antigorio ha conquistato un altro titolo tricolore, questa volta nella categoria allievi, prova individuale a tecnica libera. La promessa del fondo azzurro, sull'anello di Fiera di Premiero, al Passo Cereda, ha vinto con il tempo di 27'39.8 ed ha preceduto di soli tre secondi Federico Pozzi dello Sci Club Valtellina. Sul terzo gradino del podio Tommaso Cuc del Gran Paradiso, staccato di venti secondi da Matli.

Complessivamente buoni risultati per gli altri fondisti del Vco: diciottessimo Alberto Ambiel, ventisettesima Alessia Lani. Nella categoria under 18 34esima Ileaa Matli, mentre tra i più grandi, categoria giovani seniores, sesto Mauro Balmetti, tra gli under 20 14esima Lara Centamori e 22esimo Enrico Galbiati.