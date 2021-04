Covid, in Piemonte tornano a diminuire i casi dopo 5 settimane

Una (piccola) luce in fondo al tunnel. In Piemonte, per la prima volta, dopo cinque settimane consecutive di aumento, si registra una riduzione, seppur lieve, dei casi di coronavirus.

Segnale positivo anche dalla percentuale di positività dei tamponi, che si riduce lievemente (da 14.2% a 13.8%): è quanto emerge dal pre-report settimanale del ministero della Salute secondo quanto si apprende da fonti della Regione. In crescita, invece, il tasso di occupazione dei posti letto, che passa da 55% a 59% per le terapie intensive e da 61% a 66% per i posti letto di area medica.

L'Rt puntuale scende a 0.96 (era 1.17) e l'Rt medio 0.98 (era 1.16). L'incidenza resta superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti, numeri ancora da zona rossa.