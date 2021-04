Sci Club Valle Anzasca, chiusa la stagione 2020/2021

Quest’anno lo Sci Club Valle Anzasca, come ogni altra associazione sportiva, ha dovuto fare i conti le problematiche legate alla pandemia, sicuramente non è stato facile per il presidente Silvio Pella ed i suoi collaboratori riuscire a organizzare e portare avanti la stagione 2020/21.

Ciò nonostante è stato realizzato un intenso programma dedicato ai più giovani nel pieno rispetto dei protocolli Covid-19. Claudio Consagra, allenatore e preparatore dei ragazzi dice: “Siamo partiti con il corso “Vieni con Noi”, dodici sedute rivolte alla preparazione presciistica, in cui i ragazzi si divertivano e allenavano seguiti da me e dall’allenatore Riccardo Ronchi. Il corso ha ottenuto un ottimo successo annoverando ben trentadue ragazzi che entusiasti hanno partecipato alle diverse attività.

Abbiamo poi predisposto il Corso Agonistico, con il tecnico Nicola Lenzi si sono presentati dodici ragazzi che settimanalmente dedicavano due giornate alla loro preparazione. Corse nei boschi, camminate in montagna, skiroll e ginnastica al campo sportivo di Ceppo Morelli.



Oltre alla preparazione dei nostri giovani atleti abbiamo pensato anche a coloro che fanno attività non agonistica, per loro è stato imbastito uno speciale corso a cui hanno aderito quindici ragazzi.



Questa stagione, segnata dalla pandemia, ha unito ancor di più il gruppo esecutivo della nostra piccola società sportiva e grazie al grande affiatamento e al lavoro di molti volontari siamo riusciti a preparare una piccola pista al centro fondo di Ceppo Morelli per i bimbi più piccoli.



Con l’aiuto dei maestri Damiano Pizzi, Aldo De Gaudenzi e Alain Pirozzini siamo riusciti a partecipare a tutte le gare del circuito provinciale e alle competizioni dei Campionati Regionali in Valmalenco per i più piccoli e a Schilpario per i più grandi, con ottimi risultati, ma soprattutto con un gruppo molto unito che ha tanta voglia di crescere e divertirsi sugli.



Per far camminare tutta questa piccola ma complessa organizzazione sono indispensabili anche gli aiuti esterni pertanto il nostro grazie in primis va a tutti i soci dello Sci Club Valle Anzasca. Ai Comuni di Vanzone e Ceppo Morelli, quest’ultimo ha concesso, gratuitamente, l’uso del pullmino per le trasferte e quello della piccola palestra, utile nei giorni di freddo e pioggia.



Un grazie agli sponsor privati che sostengono l’attività. La presenza dei nostri sostenitori è per noi indispensabile in special modo adesso che non è possibile organizzare alcuna manifestazione atta a rimpinguare le asfittiche casse sociali.

L’organizzazione degli allenamenti, delle trasferte e l’aggiornamento costante dei materiali tecnici assorbono considerevoli risorse economiche, ma i buoni risultati passano anche attraverso questi canali. Un incondizionato plauso va ai nostri ragazzi che si sono impegnati e divertiti durante questi mesi. Una menzione particolare va ai ragazzi che hanno preso parte ai Campionati regionali a Chiesa Valmalenco quasi tutti loro sono alle prime competizioni e hanno dato il massimo. Hanno bisogno di continuità agonistica ma a loro va il plauso per la volontà e la dedizione”.



Campionati regionali a Chiesa Valmalenco:

Questi i risultati - Gimkana: Superbaby maschile 3° Nicolò Galloppini; Superbaby femminile 6ª Sveva Arhire e 8ª Aurora Pella; Baby maschile 16° Stefano Vittone e 34° Gioele Morandi; Baby femminile: Sofia Pella; Cuccioli Maschile 36° Thomas Carelli; Cuccioli Femminile 20ª Pizzi Fabiola. Individuale a Tecnica Classica: Superbaby femminile 1 km - 4 ª Aurora Pella; 5ª Sveva Arhire; Super baby maschile 1 km - 6° Nicolò Galloppini; Baby femminile 2 km - 10ª Sofia Pella; Baby maschile 2.5 km - 21° Stefano Vittone e 32° Gioele Morandi; Cuccioli Femminile 3 km - 16ª Fabiola Pizzi; Cuccioli Maschile 3,750 km - 34° Thomas Carelli.



Campionati regionali a Schilpario:

Ragazzi/allievi maschile - 35° Giorgio Olzer sia nella Gimkana sia a Tecnica Classica.



Campionato Provinciale a Formazza:

Ragazzi maschile 3° Giorgio Olzer; Baby femminile 3ª Sveva Arthire e 4ª Sofia Pella; Baby maschile 2° Nicolò Galloppini e 4° Diego Justi; Superbaby femminile 4ª Aurora Pella.