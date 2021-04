Auto sbanda e finisce contro il monumento di Druogno

Stava percorrendo la statale 337 della Valle Vigezzo quando, giunto a Druogno, ha perso il controllo dell'auto, che è finita contro il monumento alla Montanara.



L'incidente oggi pomeriggio, poco prima delle 15. La persona alla guida del mezzo è stata soccorsa dai volontari dell'ambulanza della Valle Vigezzo e trasferita al San Biagio di Domodossola per le cure del caso: fortunatamente si tratterebbe "solo" di contusioni e lievi traumi.



Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri di Domodossola, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Santa Maria Maggiore, per la pulizia della strada.