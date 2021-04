Il volley pronto a ripartire con un torneo dedicato alle squadre di Serie D

Finalmente la prima squadra maschile domese potrà tornare sul proprio amato parquet dopo più di un anno di stop. Nella scorsa settimana infatti la Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato la partenza entro fine aprile di un torneo di rilevanza nazionale per le squadre iscritte nella stagione 20/21 al Campionato di Serie D.

Il torneo in questione, che prenderà il nome di Coppa Italia Serie D, non avrà quindi valore di un campionato ufficiale, ma permetterà comunque ai ragazzi di De Vito di tornare in campo, evitando perciò di perdere completamente l’intera stagione.

La formula prevista per la Coppa Italia Serie D, non avendo essa valore di campionato, non prevede né retrocessioni né promozioni e non deve quindi avere un numero minimo di partite tra girone di andata e di ritorno. Avrà però una prima fase regionale a gironi della durata di 5 o 6 settimane e successivamente una fase nazionale ad eliminazione diretta al termine della quale si assegnerà il trofeo nazionale.

Il sodalizio domese, a partire da questa stagione, prenderà il nome di Studio Immobiliare Vco Domo grazie alla collaborazione con l’omonima agenzia immobiliare situata in Corso Moneta a Domodossola.

C’è tanto entusiasmo tra le file della squadra ossolana, in primis perché i ragazzi potranno ritornare in palestra dopo tanto tempo e ritrovare forma fisica e confidenza con il campo che saranno utili soprattutto in vista della futura stagione (2021/2022) nella quale Domo ha grandi obiettivi, ma anche perché questo torneo permetterà ai tanti giovani presenti in rosa di cimentarsi in un torneo di livello che sarà sicuramente una bella vetrina per mettersi in mostra e fare esperienza. Nel team infatti sono stati inseriti: De Grandis Simone (2002), Janic Boban (2002), Mancuso Nicolo (2002), Portaro Daniele (1998), Riganti Fabio (1996), Turci Davide (2000), oltre Dondo (2000), Pennati (1998) e Boschi (2001) che erano già in rosa nelle passate stagioni.