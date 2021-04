Silvia Marchionini chiede di visionare lo studio Ires sul futuro ospedaliero del Vco

Il Sindaco di Verbania Silvia Marchionini, nei giorni scorsi, ha inviato una lettera al Presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e al Direttore generale dell’ASL del VCO Chiara Serpieri con la “richiesta di poter visionare lo studio commissionato ad Ires in materia di ospedali”.

Nel merito la lettera segnala che articoli apparsi sugli organi di stampa locali riportano che la Direzione Generale dell’Asl VCO e la Regione Piemonte stanno lavorando a diversi scenari possibili per il futuro della rete ospedaliera del VCO e che, in particolar modo, è stato affidato ad Ires uno studio anche sull’ospedale Castelli.



Considerando questo tema centrale anche in tempi di pandemia, il Sindaco di Verbania ha chiesto di conoscere i risultati del lavoro svolto ed avere copia della ricerca effettuata, con particolare attenzione all’ospedale Castelli e al prospettato parternariato pubblico/privato. Essendo, purtroppo, questa l’era delle fake news - conclude il Sindaco Silvia Marchionini - se le notizie ed i contenuti delle proposte trapelate ai giornali fossero invece infondate (pur trattandosi di testate prestigiose e di cui stimo l’operato), si invita l’ASL VCO e la Regione Piemonte a smentirle attraverso i dovuti canali pubblici di comunicazione".