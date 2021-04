Domenica riceveranno la Cresima in Collegiata 41 ragazzi

A oltre un anno dal primo lockdown, che aveva sospeso i sacramenti dell'iniziazione cristiana, sono molte le famiglie a Domodossola che fanno riferimento alla parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso che si preparano alla prima Comunione o alla Cresima dei figli. Domenica 11 aprile alle 11 in Collegiata ci sarà il primo turno delle Cresime per coloro che non hanno potuto riceverla lo scorso anno.

Al mattino a ricevere la Cresima saranno 18 ragazzi di seconda media, alle 16 un altro turno di 23 ragazzi nelle domeniche successive ci saranno le Cresime per i ragazzi di prima media. Visto il numero di fedeli coinvolti e, considerato che viviamo ancora una situazione di emergenza sanitaria, la parrocchia ha infatti previsto più celebrazioni riservando la partecipazione a cresimandi, genitori e famigliari mentre per tutti gli altri fedeli è prevista alle 11 una messa in oratorio.

“Le celebrazioni in Collegiata di domenica alle 11 e alle 16 – spiega don Riccardo Zaninetti – sono soltanto per quelle persone che hanno ricevuto la possibilità di partecipare, quindi cresimandi, padrini e madrine, genitori e al massimo 8 parenti per famiglia. Tutti gli altri fedeli che vogliono partecipare alla messa domenicale possono recarsi in oratorio dove è prevista la messa alle 11”.

Essendo il Piemonte in zona rossa non è possibile organizzare pranzi o cene nei ristoranti. È sempre possibile l'asporto e la consegna a domicilio, ma bisogna ricordare che sono vietati i ritrovi in casa.

Nel mese di maggio sono in programma le comunioni. A presiedere le celebrazioni sarà il parroco don Vincenzo Barone. Sempre per gruppi le comunioni saranno celebrate il 2 maggio alle 11 e alle 16, il 9 maggio alle 11 e alle 16 il 16 maggio sempre alle 11 e alle 16. Le celebrazioni si svolgeranno in Collegiata nel rispetto delle norme di prevenzione al covid.

La messa pasquale quest'anno era stata celebrata da don Riccardo Zaninetti in in oratorio alle 11, per i bambini e ragazzi del catechismo . «Abbiamo avuto una grande partecipazione – dice don Riccardo - i ragazzi presenti erano 180. Ora i bambini e i giovani si stanno preparando a ricevere i sacramenti».