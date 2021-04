Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana di pioggia. "Intense correnti sudoccidentali - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - saranno responsabili di un graduale peggioramento del tempo per i prossimi giorni, con precipitazioni diffuse sulla regione e possibili fenomeni di forte intensità sulle zone appenniniche per temporali in sconfinamento dalla Liguria".

SABATO 10 APRILE 2021

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: deboli sparse al mattino sui rilievi, in estensione nel pomeriggio a tutta la regione con valori moderati sul settore meridionale in serata. In serata possibili fenomeni a carattere temporalesco di forte intensità sull'Appennino in sconfinamento dalla Liguria. Quota neve sui 1100-1200 m con valori sui 1000 m sul Cuneese. Zero termico: stazionario sui 1600-1700 m con valori sui 2000 m sull'Appennino e sui 1500 m sul Cuneese. Venti: moderati in montagna, da sudovest sulle Alpi e da sudest sull'Appennino, in decisa intensificazione nel pomeriggio. Deboli prevalentemente settentrionali in pianura, con rinforzi nel pomeriggio sul settore orientale.

DOMENICA 11 APRILE 2021

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: moderate diffuse al mattino in parziale attenuazione nel pomeriggio; possibili fenomeni di forte intensità sui settori al confine con la Liguria per temporali in sconfinamento. Quota neve sui 1300 m con valori sui 1000 m sul Cuneese. Zero termico: in aumento fino a 2100-2300 m, con valori sui 1800 m su Alpi nordoccidentali e settentrionali. Venti: moderati o forti da sudovest sulle Alpi e moderati meridionali sull'Appennino. In pianura deboli prevalentemente settentrionali con rinforzi da est al mattino.