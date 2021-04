Soccorso alpino, aumentati gli interventi nel 2020 per la Decima delegazione Valdossola

Duecentosessantasette persone soccorse nell’anno. Tempo di bilancio per la Decima delegazione Valdossola del Soccorso alpino che nel 2020 ha effettuato 264 interventi. “Nel merito 103 persone sono state recuperate illese mentre 153 ferite. Purtroppo si sono registrati anche alcuni decessi, 11 in tutto” spiega il delegato del soccorso alpino del Vco, Matteo Gasparini. Numeri che evidenziano come, malgrado la pandemia e il lockdown la montagna ha continuato ad essere molto frequentata anche nel 2020 da parte degli appassionati. Con addirittura un incremento del numero degli interventi, rispetto all’anno precedente. “Nel 2019 le persone soccorse erano state 235 e gli interventi 222. Quasi invariato rispetto al 2020 il numero degli illesi, 101. I feriti – evidenzia Gasparini – erano invece stati di meno, 116 ma più alto invece era stato il numero dei morti, 18 in tutto”.