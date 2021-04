E-On ha donato al personale del San Biagio uova di cioccolato

Sono stati consegnati questa mattina, giovedì 15 aprile, le confezioni di uova di cioccolato che la ditta E-On ha voluto donare agli operatori sanitari in prima linea contro il Covid.

“La distribuzione di questi doni – dice la dottoressa Orietta Ossola - è stata in prima battuta ai tre reparti che sono stati coinvolti in maniera massiccia nell’accoglienza dei pazienti affetti da Covid quindi Dea, Rianimazione e Medicina. Visto che tutti hanno contribuito alla gestione di questa pandemia dando supporto e accogliendo gli altri pazienti, una parte verrà distribuita anche nei reparti non covid in accordo con i donatori.”

“E-on Energia ha donato sessanta cofanetti da quattro uova di cioccolato ognuno – spiega Stefano Barone, uno dei responsabili della donazione – . È stato pensato come un regalo, una coccola per gli operatori sanitari per ringraziarli di tutto il lavoro che continuano a fare tutt’oggi. È stato un pensiero di tutta l’azienda e in particolare dello sportello di Domodossola: abbiamo diversi clienti medici ed operatori sanitari che ci hanno raccontato la loro giornata lavorativa e quello che succede, ci è sembrato giusto regalare un sorriso magari a fine turno.”