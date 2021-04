Allo studio la creazione di due Centri vaccinali in Valle Anzasca

La direzione dell’Asl Vco, in collaborazione con i sindaci della Valle Anzasca, sta verificando la possibilità di istituire due nuovi centri vaccinali a servizio della Valle Anzasca.

Si punterebbe sulla sede della ex Comunità Montana Monte Rosa a Pontegrande e sulla Kongresshaus di Macugnaga.



Nel frattempo, coordinato dal sindaco di Vanzone con San Carlo, Claudio Sonzogni, sarà fatto il censimento degli ultra sessantenni residenti nei cinque Comuni della Valle Anzasca.



Sarebbe di sicuro un netto miglioramento nei servizi alla persona in grado di evitare molteplici spostamenti da e per i centri vaccinali attuali evitando il disagio logistico già provato dagli ultra ottantenni anzaschini.