Già vaccinate nel VCO 46 mila persone

Sono state somministrare ad oggi (giovedì 15 aprile) 46 mila dosi di vaccino nel Verbano Cusio Ossola. In pratica il 30 per cento della popolazione della provincia. Inoltre già 16 mila persone hanno ricevuto anche la seconda dose.

I dati li fornisce Massimo Nobili, responsabile dell’ufficio stampa dell’asl, al termine dell’incontro che ha visto all’ospedale ‘San Biagio’ la consegna dei doni da parte dei responsabili della società E.On, che ha così voluto testimoniare la vicinanza al personale sanitario impegnato da oltre un anno nella lotta al covid-19.

Entro la settimana prossima saranno ultimate le vaccinazioni per le persone affette da diverse patologie mentre si stanno ultimando le vaccinazioni alle persone che sono in cura per problemi oncologici.

Dalla prossima settimana inizieranno le vaccinazioni alle persone che si prendono cura di famigliari ammalati e disabii.

Nobili ha spiegato che mercoledì 15 aprile è stato eseguito un sopralluogo all’ex sede della Comunità montana di Pontegrande in Anzasca, dove potrebbe essere ricavato un polo vaccinale, e che oggi, giovedì 15, è stato fatto un sopralluogo a Baceno, in Antigorio. I due poli servirebbero per vaccinare la popolazione della valli.

Disponibilitá anche dalla Casa della salute di Crevoladossola, mentre a Villadossola un medico di famiglia sta già eseguendo le vaccinazioni per i suoi pazienti.

Nessuna polo sarà probabilmente ricavato al centro culturale ‘’La Fabbrica’’ , anche se l’amministrazione aveva dato la disponibilità della struttura. L’asl riferisce che per ‘’La Fabbrica’’ non c’è stata alcuna richiesta ufficiale e che al momento le sedi Domodossola e Premosello sopperiscono bene alle esigenze dell’Ossola.