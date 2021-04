Università del Piemonte Orientale, tornano lezioni e attività in presenza

L’Università del Piemonte Orientale riapre: dopo un lungo periodo di limitazione alla presenza fisica degli studenti nelle sedi di Novara, Alessandria e Vercelli, l’ateneo, accogliendo le decisioni del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università da lunedì 19 aprile ha deciso un parziale ritorno alle lezioni e alle attività “dal vivo” fino al termine del secondo semestre dell’anno accademico 2021/2022.

Le lezioni riprenderanno in presenza fino a un massimo del 50% dell’occupazione dei posti disponibili in aula per gli studenti di tutti gli anni, con prenotazione attraverso l’app e il portale appositamente predisposti. I docenti tengono lezione in aula; le lezioni sono contestualmente trasmesse in diretta streaming o messe a disposizione in remoto;

Sempre da lunedì torneranno in presenza gli esami scritti e orali, gli esami di laurea le proclamazioni delle lauree e dei diplomi. Riprendono normalmente in presenza anche le attività di laboratorio, i tirocini e gli stage. Porte aperte nelle biblioteche di ateneo per le attività di prestito e consultazione. Via libera anche alla riapertura delle sale studi.