“Turismo, montagna e...”, seminari on line per approfondire l'argomento

Le Alpi sono un’area naturalmente vocata alla salute e al benessere. Le sue risorse naturali e le attività che vi si possono praticare possono essere valorizzate in chiave turistica proprio con una specifica attenzione alla salute. È questo il cuore del progetto Interreg Alpine Space Healps2, di cui le Aree Protette dell’Ossola sono uno dei territori pilota.

Per esplorare queste tematiche, l’Ente Gestione delle Aree Protette dell’Ossola organizza 5 webinar in collaborazione con ARS.UNI VCO, che declineranno l'argomento di come il turismo in montagna possa evolvere facendo leva su diversi aspetti, tutti legati a salute e benessere. A condurre gli eventi online sarà Stefania Cerutti, Direttore del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM dell’Università del Piemonte Orientale, accompagnata da ospiti esperti negli ambiti di volta in volta trattati.

Questo il calendario degli incontri:

Lunedì 10/5 ore 16.00 – Turismo, montagna e… salute

Lunedì 17/5 ore 16.00 – Turismo, montagna e… enogastronomia

Lunedì 24/5 ore 16.00 – Turismo, montagna e… benessere

Lunedì 31/5 ore 16.00 – Turismo, montagna e… accessibilità

Lunedì 07/6 ore 16.00 – Turismo, montagna e… sport



Dettagli, ospiti e modalità di partecipazione saranno pubblicati a breve sul sito e sulla pagina Facebook delle Aree Protette dell’Ossola.