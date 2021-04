Vista e benessere: ecco tre buoni motivi per prendersene cura secondo la scienza

Gli occhi sono organi complessi e a dir poco essenziali nella nostra vita. Il loro funzionamento passa attraverso la registrazione, la percezione e la trasmissione delle immagini grazie alla luce. Proprio per questo sono anche molto delicati e richiedono una serie di attenzioni che li preservano sani e forti.

I problemi alla vista si manifestano in tanti modi

Il punto è che molto spesso tendiamo ad ignorare sintomi i perché innocui o trascurabili e ci rivogliamo al medico solo in caso di estremo disagio, ovvero quando il problema è diventato ben più grave. In altri casi, come per esempio nel daltonismo, i pazienti non sanno nemmeno di avere un problema che causa loro l’alterazione delle capacità di percepire i colori. Senza sapere cos'è il daltonismo o discromatopsia, quindi, può capitare scoprano di esserlo in modi casuali o alla prima visita di controllo. Lo stesso vale per molti altri disturbi che, pur sembrando “normali” contribuiscono al peggioramento della qualità della vita delle persone.

La prevenzione è meno costosa

I disturbi alla vista non si manifestano sempre con dei sintomi diretti che, all’improvviso, ci tormentano finché il medico non individua la soluzione. Talvolta i problemi vengono trascinati finché i pazienti scoprono di averli e, quindi, anche per molti anni. La prevenzione serve proprio a identificare problematiche in corso e a spegnerle prima che si aggravino oppure a dare risposta a dei sintomi anomali che non sappiamo spiegare. Il sistema sanitario prevede controlli frequenti e ben scanditi fino ai 14 anni, dopo di che le visite dovrebbero aumentare progressivamente con l’età. Per tutte queste ragioni immaginerai come anche da un punto di vista economico la prevenzione ti costa meno.

La prevenzione è indolore

La visita dall’oculista è un controllo non invasivo della capacità visiva, della salute di iride e cornea e dell’eventuale presenza di disturbi alla vista come miopia, presbiopia, astigmatismo e ipermetropia. In questo caso lo specialista approfondirà la questione verificando la qualità della vista del paziente e misurerà la pressione oculare. Se ci sono difetti alla vista lo specialista offrirà soluzioni più approfondite per capire il tipo di lente che il paziente dovrebbe indossare. Nel caso disturbi, fastidi o patologie prescriverà il miglior percorso di cura.

Le piccole scelte quotidiane

In aggiunta alle visite periodiche raccomandate la vista può essere curata a casa, tramite uno stile di vita sano, quanto possibile e nei limiti delle esigenze personali e familiari. Questo significa non tanto che esistono ricette di immortalità da seguire alla lettera per ritardare l’invecchiamento. Semplicemente adottare uno stile di vita regolato che tenga conto della qualità della nutrizione e dell’importanza di muoversi, leggere e tenere il cervello allenato.

Uno stile di vita del genere è alla portata di tutti perché richiede di alternare e variegare gli alimenti e muoversi, passeggiare o fare qualsiasi movimento che ci tenga attivi e lontani da vizi pericolosi. In che modo contribuisce a preservare la vista? I nutrienti di un pasto non possono essere direzionati verso un preciso organo, così come gli effetti del fumo non incidono solo sui polmoni. Quando viviamo bene tutto il corpo risente del benessere e, quindi, anche la vista.