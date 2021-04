A Santa Maria Maggiore domani ritorna la Ztl

Ritorna la zona pedonale nel centro storico di Santa Maria Maggiore. Il sindaco Claudio Cottini ha firmato un’ordinanza con cui viene istituita la Ztl dal 24 aprile a 15 giugno, tutti i sabati e le domeniche, in piazza Risorgimento e in via Benefattori.

Il provvedimento si rende necessario, si legge nel documento “per la necessità di limitare e vietare la circolazione in alcune vie del centro abitato in relazione all’intenso traffico conseguentemente al maggior afflusso di persone in occasione dei fine settimana primaverili”. In particolare da domani e fino al 15 giugno durante i sabati e le domeniche viene istituito il divieto di transito “Zona Ztl” lungo piazza Risorgimento e via Benefattori a tutti i veicoli e motoveicoli. E’ tuttavia consentito il transito “a coloro che vi si recano per depositare l’auto all’interno della proprietà privata o coloro che vi recano per eccezionali ragioni di servizio”. E’ pure consentito il transito per scarico e carico merci al mattino fino alle 10 e al pomeriggio dalle 13 alle 16.

L’ordinanza prevede inoltre l’istituzione del divieto di sosta in piazza Risorgimento e in via Benefattori “a tutti i veicoli e motoveicoli ad esclusione di coloro che sono autorizzati”.