Giornata mondiale del libro, Nati per Leggere: un manifesto destinato ai più piccoli per promuovere la lettura

Per celebrare la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore indetta dalla conferenza generale dell’Unesco per il 23 aprile, il Sistema bibliotecario del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte VCO, dedicato ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, ha realizzato, in collaborazione con altri progetti Nati per Leggere del Piemonte e Lapis Edizioni, un manifesto dal titolo “Una storia al giorno, tutti i giorni. Insieme”.

Il manifesto, tratto dal libro “Leggo” (Lapis edizioni), è illustrato da Attilio Cassinelli, uno dei più importanti illustratori italiani e popolare autore di oltre 200 libri per bambini tradotti in una quindicina di lingue. Attraverso i personaggi delle sue illustrazioni, Attilio ci mostra che ogni lettore, piccolissimo o adulto, ha le sue abitudini e che ogni luogo, ogni momento è ideale per leggere. I manifesti saranno distribuiti nelle prossime settimane ai nidi e alle scuole dell’infanzia della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

I bibliotecari di Nati per Leggere VCO, Nati per Leggere OvestTicino, Nati per Leggere Novara – Sistema bibliotecario del Basso Novarese e Fondazione Achille Marazza di Borgomanero hanno inoltre pensato di dare voce alle immagine del manifesto di Attilio in un video che sarà visibile sulla pagina facebook e il canale youtube del Progetto Nati per Leggere VCO a partire dalle ore 10.00 di venerdì 23 aprile.

Per chi desidera conoscere meglio la vita e l’opera di Attilio Cassinelli, sarà inoltre possibile partecipare gratuitamente, giovedì 13 maggio dalle ore 17.30 alle 19.30, ad un appuntamento di approfondimento on line organizzato da Nati per Leggere Novara – Sistema bibliotecario del Basso Novarese con la partecipazione di Nati per Leggere VCO e tenuto dalla figlia di Attilio, Alessandra Cassinelli.

Il manifesto è realizzato dal Sistema bibliotecario del VCO – Progetto Nati per Leggere – in collaborazione con Lapis Edizioni, Nati per Leggere Piemonte, Nati per Leggere OvestTicino, Nati per Leggere Novara – Sistema bibliotecario del Basso Novarese, Biblioteca Astense, Sistema Bibliotecario del Monferrato, Sistema archivistico novese, Biblioteca Civica - Centro Comunale di Cultura Gianfrancesco Capurro, Biblioteca Arduino Moncalieri, Biblioteca Multimediale Settimo T.se, SBAM, Nati per Leggere Sbam Sud Est; con il patrocinio di Nati per Leggere, Associazione Culturale Pediatri (ACP), Centro Salute Bambino Onlus, Associazione Italiana Biblioteche – AIB.

Tutte le iniziative hanno il sostegno di Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte.