Ornavasso, distribuito in Tanzania il materiale scolastico fornito da “Mama Teresa con l’Africa”

La missionaria laica Maria Teresa Saglio, la “Teresa di Tosa”, ha passato 48 anni della sua vita in Africa come infermiera pediatrica. Negli ultimi vent’anni si era occupata di garantire l’istruzione primaria ai bambini poveri. La scuola come diritto alla vita. In questi giorni nel distretto di Iringa è iniziata la distribuzione del materiale scolastico fornito dal gruppo di appoggio Cuamm di Ornavasso “Mama Teresa con l’Africa”. Il gruppo è nato nel 2019, ad un anno dalla scomparsa della missionaria, per continuare il suo impegno umanitario.

Spiega Beatrice Crosa Lenz, fondatrice del gruppo “La Tanzania è un paese dell’Africa centro-orientale nel quale ha prestato servizio come volontaria laica Maria Teresa Saglio (Ornavasso 1926 – Tosamaganga 2018). La Tanzania occupa il 159° posto per indice di sviluppo umano (su 189 paesi nel mondo). In Tanzania c’è un medico ogni 33.000 persone (come ci fossero cinque medici in tutto il VCO); il tasso di mortalità materna e infantile è molto alto; circa il 60% della popolazione vive in stato di povertà; il 22% di abitanti è analfabeta; mancano scuole e personale scolastico; l’età media della popolazione è di 18 anni. In Africa centrale e occidentale un bambino su cinque in età scolare non è mai entrato in un’aula scolastica. La Tanzania è uno dei paesi con il tasso di scolarizzazione secondaria più basso al mondo: alle scuole superiori è iscritto il 7% dei ragazzi, per questo viene anche permessa la frequenza agli studi di 14 ragazzi iscritti a scuole secondarie, a istituti professionali e all’Università”.





“Ogni bambino -sottolinea- ha bisogno di matite (2), penne (2), quaderni (6), gomma (1), temperino (1), righello (1), sapone (1)per una spesa individuale di circa 5 euro; di una uniforme composta da pantaloni/gonna e camicia per una spesa individuale di circa 5 euro. L’iniziativa “I bambini di Mama Teresa” assiste 403 bambini (191 maschi e 212 femmine di 29 scuole primarie del distretto di Iringa)”.