Al Lusentino torna la tradizione del picnic del Primo Maggio

Il Lusentino è stato per anni il luogo di ritrovo e aggregazione dei domesi in occasione della festa del Primo Maggio: in particolare negli anni '60 e '70 era il ritrovo delle famiglie per il picnic; famiglie che spesso arrivavano a piedi in quanto la strada, a partire da Vagna, non era né asfaltata e nemmeno collaudata. Il Primo Maggio era il giorno per eccellenza da trascorrere al “Luse”, spesso raggiunto uno o due giorni prima per un campeggio improvvisato all’insegna della goliardia e della voglia di stare insieme. Le prime uscite in autonomia di generazioni di domesi sono state griffate “Lusentino” per decenni.

La tradizionale gita si è poi gradualmente spenta, ma la nuova Domobianca365 non soltanto ha riacceso i motori del Rally delle Valli Ossolane, ma intende riaccendere il legame viscerale tra la città e la sua montagna.

Torna pertanto il Primo Maggio al Lusentino in uno scenario completamente cambiato alla luce degli ingenti investimenti avviati negli ultimi mesi: fra questi il nuovo parcheggio, atteso da oltre trent’anni e finalmente diventato realtà in tempi record e con grande attenzione al rispetto del contesto naturalistico circostante.

Un mese e mezzo di lavori incessanti per donare alla città la nuova infrastruttura che verrà inaugurata ufficialmente dal Sindaco di Domodossola intorno alle ore 11:00 proprio nella giornata di festa: perché Domobianca che si trasforma e diventa più bella e accogliente è e sarà una festa per tutti gli appassionati della montagna.

Con l’occasione sarà presentato anche il programma di “20Eventi”, la lunga serie di eventi che si articolerà per tutta la stagione estiva proponendo appuntamenti enogastronomici, sportivi, musicali, culturali e naturalistici.

Dopo il momento ufficiale dell’inaugurazione posti di ristoro aperti, grigliate, musica e divertimento per vivere insieme un Primo Maggio di festa, ovviamente nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 19 e della natura.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 08 maggio.