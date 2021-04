Preioni (Lega): “Soddisfazione per l'approvazione del rendiconto di gestione della Provincia del Vco”

All’indomani dell’approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2020 da parte della Provincia del Vco, il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni esprime in una nota grande soddisfazione per il risultato ottenuto.

“Grazie agli introiti derivanti dalla legge sui canoni idrici recentemente approvata a Torino per volontà mia e del gruppo - dichiara Preioni - lunedì l’ente provinciale ha potuto giungere a un importante traguardo, che altrimenti gli sarebbe stato precluso. Il risanamento dei conti è, infatti, presupposto per poter affrontare con serenità le sfide future. Ma i risultati concreti per i nostri concittadini sono già visibili, con opere quali la pulizia del verde pubblico o la manutenzione delle strade cui non si riusciva a metter mano da anni e il pagamento di fornitori che vantavano crediti da lungo tempo. Auguro al presidente Arturo Lincio di proseguire nella sua azione di risanamento di un territorio, il Vco, che merita di più. Il gruppo Lega Salvini che rappresento in Piemonte - conclude Preioni - continuerà a offrire tutto il supporto necessario”.